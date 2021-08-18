Rusya: Lavrov, Türk mevkidaşıyla Afganistan’ı görüştü

Rusya, Dışişleri Bakanı Lavrov ile Mevlüt Çavuşoğlu’nun Afganistan konusunda görüştüğünü açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Afganistan’ı gündeme alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’da yaşananları her açıdan ele aldıkları belirtilirken, ülkede istikrarın sağlanmasının istendiği konusunda hemfikir oldukları da kaydedildi.
İki bakan, Afganistan’daki taraflara güvenliği sağlama konusunda çağrıda da bulunuldu.