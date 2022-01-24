Rusya Merkez Bankası piyasadan döviz alımını askıya aldı

Rusya Merkez Bankası, dün saat 15.00 itibariyle iç piyasadan döviz alımını askıya aldığını duyurdu.
Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında, “İç piyasada döviz alımını askıya alma kararı, Maliye Bakanlığı eylemlerinin öngörülebilirliğini artırma ve finansal piyasalardaki oynaklığı azaltma amacıyla alındı” ifadesine yer verildi.
Alımların finans sektöründeki fiili duruma göre yeniden başlatılabileceği ifade edilirken, bankanın açıklamasında gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek “Rusya Merkez Bankası, finansal istikrara yönelik tehditleri önlemek için yeterince araca sahip” denildi.