Rusya-Türkiye gerilimini tırmandıracak açıklama

Reuters’ın Rus İntefaks haber ajansından aktardığı açıklama, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’dan geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi İzmir’de Kuzey Ege Otoyolu açılışında yaptığı konuşmada Libya konusuna değinmişti.
Erdoğan, “Kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu’ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar” açıklaması yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerinin devamında kullandığı “Tabii birkaç tane şehidimiz var” ifadesi muhalefetin tepkisini çekmişti.
Öte yandan Mihail Bogdanov, bugün Ankara’da Rus ve Türk heyetleri arasında yapılacak İdlib konulu görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasını beklediklerini ifade etti.