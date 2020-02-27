“Rusya, Türkiye ile Suriye topraklarıyla sınırlı bir savaştan söz ediyor” -18 Dakika (27 Şubat 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın görevden alınması, İktidarın demokrasi adı altında yaptığı yanlış uygulamalar ve toplumsal kutuplaştırmayı büyüteç altına aldı. Koronavirüs salgını tehlikesine dikkat çekilen programda, İdlib’de meydana gelen Rusya gerginliğinin olası sonuçları değerlendirildi. Tele1'e destek olmak için:

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