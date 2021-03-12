Rusya: Türkiye, S-400 sistemleri hususunda ABD karşısında büyük bir dayanıklılık gösteriyor

FSVTS Direktörü Şugayev, Rossiya-24 televizyonuna demecinde, “ABD, hangi ülkeye tedariki söz konusu olursa olsun, S-400 sistemlerinin tedarikine mümkün olan her biçimde karşı çıkıyor. Bu hususta Türkiye ile de büyük bir sorunları mevcut. Fakat Türk partnerlerimiz buna karşı dayanıklılıklarını koruyor, bunun kendileri için bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu biliyorlar” açıklamasını yaptı.

Ayrıca Şugayev, Türkiye’nin, ABD’nin baskılarına karşı dayanıklı olmayı sürdüreceğine inandıklarını kaydetti ve Ankara ile askeri-teknik işbirliğini ilerleteceklerini düşündüklerini belirtti.

Türkiye, Rusya’dan dört S-400 bataryası satın aldı. Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un yetkilileri Ekim 2019’daki açıklamalarında, 2.5 milyar dolar değerindeki söz konusu anlaşmanın şartlarını planlanandan önce yerine getirdiklerini, roketler de dahil olmak üzere sistemin tüm parçalarını Türkiye’ye teslim ettiklerini söylediler.

FSVTS Direktörü Şugayev geçtiğimiz sene yaptığı bir açıklamada, Türkiye’ye yeni bir parti S-400 tedariki için yakın gelecekte bir anlaşma daha imzalamayı beklediklerini kaydetti.

Rusya’nın devlet savunma sanayii şirketi Rostec’in direktörü Sergey Çemezov da söz konusu anlaşmanın 2021’de imzalanmasının mümkün olduğunu belirtti.