Rusya: Ukrayna sınırındaki 10 binden fazla asker üslere dönüyor

Yazan:
Alaturka Online
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Ukrayna sınırına asker yığarak ülkeyi işgal edeceği söylentilerine yol açan Rusya’dan tansiyonu düşürecek bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

Yayınlanma: 15:58 – 25 Aralık 2021

Rusya: Ukrayna sınırındaki 10 binden fazla asker üslere dönüyor

Rusya, Ukrayna sınırı yakınındaki 10 binden fazla Rus askerinin üslerine geri dönmeye başladığını açıkladı.

Interfax haber ajansı, Rusya askeri yetkililerine dayandırdığı haberde, bir aydır düzenlenen tatbikatların sona ermesinin ardından Rus askerlerin üslere çekildiğini duyurdu.

Haberde, tatbikatların Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım ve Ukrayna’nın çeşitli bölgeleriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov ve Kuban’da düzenlendiği kaydedildi.

ABD İSTİHBARATINA GÖRE ASKER SAYISI 175 BİNDEN FAZLA

Rusya’nın aylardır Ukrayna sınırına asker, ağır silah ve ekipman taşıdığına dair haberler, son dönemde bölgede tansiyonu bir hayli artırdı.

Rusya, Ukrayna ve Batı’dan gelen tepkilere ve yaptırım uyarılarına karşın Ukrayna’yı işgal planı yaptığı iddiasını reddetmiş, ABD‘yi tansiyonu kasıtlı olarak yükseltmekle suçlamıştı.

Reuters haber ajansının haberine göre, Rusya’nın son dönemde Ukrayna sınırına yakın bölgelere gönderdiği asker sayısı tahminen 60 bin ila 90 bin arasında değişiyor.

ABD istihbarat belgelerinde ise bu rakamın 175 binden fazla olduğu iddia edilmişti.

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