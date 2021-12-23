Rusya ve Ukrayna’dan dikkat çeken anlaşma

Rusya ve Ukrayna, Doğu Ukrayna’da 2020 yılında uygulanan ateşkes anlaşmasını yeniden yürürlüğe konduğunu açıkladı. Doğu Ukrayna’da geçerli olacak ateşkesin, iki ülke ilişkilerinde tansiyonu azaltması bekleniyor.

Rusya ve Ukrayna, Doğu Ukrayna’da 2020 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasının tekrar yürürlüğe girmesi için anlaştı.

İngiltere merkezli BBC’nin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) arabulucuğu ile varılan anlaşmanın Doğu Ukrayna’nın Donbas gerilimi azaltmak üzere önemli bir adım olduğunu söyledi.

Anlaşmanın, Doğu Ukrayna’da yaşanan son krizlerle aynı zamana denk gelmesi ise dikkat çekti.

‘NOEL’İN HUZURLU GEÇMESİNİ DİLİYORUZ’

Son gelişmeler sonrası üst düzey bir Ukrayna yetkilisi, “Önümüzdeki Noel döneminin gerilimsiz ve huzurlu geçmesini diliyoruz” dedi.

Ukrayna ve NATO bir süredir Rusya’nın Ukrayna sınırına 100 bin asker yerleştirdiğini öne sürüyor.

Bu haftanın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın agresif çizgisinin devam etmesi durumunda “askeri ve teknik müdahale önlemleri” tehdidinde bulundu. Ancak Putin bir gün sonra yaptığı açıklamada ise bu durumu tercih etmediğini belirtirken, gelecek ay ABD Başkanı Joe Biden ile Cenevre’de görüşme umudunu dile getirdi.

YARIN SINIRDA TATBİKAT DÜZENLENECEK

Rus yetkililer ise ortaya atılan işgal planlarını yalanladı ancak Rusya Savunma Bakanlığı bugün ve yarın sınırda askeri tatbikat düzenleyeceklerini söyledi.

Almanya ise önceki günkü açıklamasında Rusya’nın asker hareketlerinden endişe duyduğunu ifade etti ve diyaloğun “büyük bir krizi etkisiz hale getirmek için artık gerekli” olduğunu söyledi.

NATO’DAN AÇIKLAMA