Rusya, yüz yıl sonra ilk kraliyet düğününü kutluyor

Rusya’da 100 yılı aşkın bir süredir ilk kez kraliyet düğünü gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

Büyük Dük George Mihalioviç Romanov, İtalyan nişanlısı Victoria Romanovna Bettarini, bugün St. Petersburg’daki St. Isaac’s Katedrali’nde yabancı ülkelerden gelen davetlilerin şahitliğinde evlendi.



Rusya’nın son çarı 2’nci Nikolay, eşi ve 5 çocukları 1918 yılında Moskova’nın doğusundaki Ekaterinburg’da idam edilmişti.

Büyük Dük Romanov, Büyük Düşes Maria Vladimirovna’nın çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Hayatının büyük bir kısmını Fransa ve İspanya’da geçiren Büyük Dük’ün büyük dedesi Kirill Vladimiroviç, 1917 yılındaki Bolşevik Devrimi’nden kaçmayı başarmış ve Finlandiya’ya taşınmıştı. Aile daha sonra Batı Avrupa’da yaşamaya devam etmişti.



Rusya’ya ilk kez 1992’de giden Mihalioviç, şu an Moskova’da yaşıyor.

İkinci Nikolay’ın tahttan indirilmesine kadar geçen 300 yıl boyunca Rusya’yı yöneten Romanov ailesi böylelikle 100 yıl sonra ilk kez bir kraliyet düğünü gerçekleştirdi. Çift, Rusya’daki devrimden sonra Rusya sınırları içerisinde ilk kez evlenen soylular olarak tarihe geçti.

Sovyet yetkililer tarafından “zayıf bir lider” olarak tanımlanan İkinci Nikolay, 2000 yılında Rus Ortodoks Kilisesi tarafından kutsanmıştı.

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