Rusya’da acı rekor: Bir günde 786 insan Covid-19’dan öldü

Delta varyantı ve aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi sebebiyle vaka sayılarının hızla arttığı Rusya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Resmi verilere göre Rusya’da dün 23.827 insanda corona virüsü tespit edildi. Yetkililer ülke genelindeki toplam vaka sayısının 5.857.002 olduğunu açıkladı.

Öte yandan ülkede corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 786 olarak açıklandı. Bu sayı 2020’de salgının başladığı günden beri en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 145.278’e ulaştı.

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