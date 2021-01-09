Rusya'da çığ altında kalan biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi

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Alaturka Online
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MOSKOVA (AA) – Rusya'nın Norilsk kentindeki bir kayak merkezinde, çığ düşmesi sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Norilsk kentindeki "Ayrı Dağ" (Gora Otdelnaya) Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgeye çığ düştü.

Kayak merkezine ait 6 bina kar altında kaldı, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çığın meydana geldiği alandaki arama çalışmaları esnasında biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Durumu ağır olan 14 yaşındaki bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayak merkezinin güvenli hizmet verip vermediğinin denetleneceği kaydedildi.

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