Rusya’da corona virüse bağlı ölüm sayısı 1000’i geçti

Rusya son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1.015 olduğunu açıklarken, bu rakam pandeminin başından bu yana ulaşılan en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

Rusya’da Corona Virüsü ile Mücadele Kriz Merkezi Salı günü yaptığı açıklamada, ülkedeki günlük COVID-19 vakalarının 33 bin 740 artarak 8 milyonu geçtiğini belirtti.

Rusya son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1.015 olduğunu açıkladı. Bugün açıklanan sayı, pandemi başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı oldu.

Rusya’da günlük ölümler bir haftadır yükselirken Kremlin, bunun sorumlusu olarak aşılanmak istemeyen Rusları gösteriyor. ŞUBAT 2020’DEN BERİ EN YÜKSEK SAYI

Kriz merkezi, şu anda hastanede tedavi görmekte olan aktif vaka sayısının 795 bine yükseldiğini kaydetti. Bu, kayıtların tutulmaya başladığı Şubat 2020’den bu yana en yüksek sayı.

Hükümet, ülkedeki sağlık sisteminin henüz kilitlenme aşamasına gelmediğini öne sürerken, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Covid-19 endişesiyle istifa etmiş olan doktorlara aşılanıp işe geri dönme çağrısı yaptı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu şehir ise başkent Moskova oldu. Salgın nedeniyle 73 kişinin hayatını kaybettiği Moskova’yı, 68 vefat ile St. Petersburg, 40 vefat ile Krasnodar, 39 vefat ile Nijni Novgorod ve Sverdlovsk, 35 vefat ile Stavropol ve Başkurdistan takip etti.

VAKA SAYISINDA BİRİNCİ MOSKOVA

Rusya’da düne göre azalma gösteren vaka sayısı son 24 saatte 33 bin 740 olarak açıklandı. Son rakamlara göre salgının başından beri 8 milyon 60 bin 752 kişiye tanı konuldu ve ülkedeki aktif hasta sayısı da 794 bin 946’ya ulaştı. Son 24 saatte en yüksek vaka sayısının görüldüğü kentlerin başında 5 bin 700 ile yine Moskova yer aldı. St. Petersburg ise 3 bin 220 kişi ile Moskova’yı takip ederken en az vaka sayısının görüldüğü bölge ise Çukotka oldu.

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