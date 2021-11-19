Rusya’da corona virüsü rekoru: 1254 insan öldü

Rusya’da bir günde Covid-19 kaynaklı 1254 can kaybıyla rekor kırılırken, başkent Moskova’da ilk kez 400 çocuğun corona virüsüne karşı aşılandığı açıklandı.

Rusya corona virüsü salgını ile mücadele etmeye devam ederken, ülke genelinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor.

Son 2 gündür can kaybı sayısında en yük sayıların kaydedildiği ülkede bugün de yeni bir rekora imza atıldı. Rusya Corona Virüsü ile Mücadele Merkezi, ülkede son 24 saatte bin 254 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybı sayısının 261 bin 589’a yükseldiğini açıkladı.

Can kaybının en çok görüldüğü kent 95 kişi ile Moskova olurken, St. Petersburg’ta 77, Kranodar’da 69, Perm ve Stavropol kentlerinde ise 58 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki vaka sayıları ise 40 bin sınırının altında kalmaya devam ederken, Rusya’da son 24 saatte 37 bin 156 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 9 milyon 257 bin 68’e ulaştı.

MOSKOVA VAKADA ÜST SIRADA

En fazla corona virüsü vakası 3.371 ile Moskova’da kaydedilirken, başkenti 2 bin 714 ile St. Petersburg, 1777 ile Samara ve 1764 ile Krasnodar takip etti.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 37.004’e yükselirken, bu sayı salgının başından beri kaydedilen en yüksek veri olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde toplam iyileşen sayısı ise 7 milyon 956 bin 254’e yükseldi.

ÜÇÜNCÜ DOZDA 1.5 MİLYON RAKAMINA ULAŞILDI

Rusya’da artan corona virüsü vaka ve can kaybı sayılarının ardından başkent Moskova da dahil olmak üzere bazı şehir ve bölgelerde uygulanan kare kod uygulamasının ülke geneline yayılacağı ve bunun için gerekli alt yapı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Rusya halkının restoran, eğlence ve alışveriş merkezi gibi toplu alanlara kendilerine tanımlanan QR kodlar ile giriş yapabileceği sistem ülkede yaygınlaşacak.

Vaka ve can kaybı sayılarının en çok görüldüğü başkent Moskova’da şu ana kadar 1. ve 2. doz aşılarını olanlara hatırlatma dozları uygulanmaya da devam ederken, Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasia Rakova başkentte 3. doz aşılamaya devam edildiğini ve şu ana kadar 1.5 milyon kişinin üçüncü doz hatırlatma aşısı olduğunu söyledi.

ÇOCUKLARA DA AŞI YAPILMAYA BAŞLANDI

Rusya’da çocuklara corona virüsü aşısı yapılmaya başlanırken, Moskova Belediye Başkanı Yardımcısı Anastasia Rakova başkentte 700 çocuğun aşılanacağını, şu ana kadar da 400 çocuğun ilk doz aşı olduğunu belirtti.

Rakova, toplamda 3 bin çocuğa aşı yapılacağını söylerken, aşının çocuklar üzerindeki etkilerinin olumlu yönde olması durumunda ülke genelinde çocuklara da aşı yapılacağını açıkladı.

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