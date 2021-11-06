Rusya’da corona virüsü vakalarında yeni rekor

Rusya’da corona virüs salgınında son 24 saatte 41 bin 335 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı rekor tazeledi.

Rusya’da corona virüsü salgınında ölüm ve vaka sayılarının zirveyi görmesiyle birlikte 30 Ekim’de ilan edilen 1 haftalık tatil, yarın sona erecek. Ülkede en son geçtiğimiz 31 Ekim’de kaydedilen 40 bin 993 vaka ile kırılan günlük vaka sayısı rekoru bugün tazelendi. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 41 bin 335 yeni vaka tespit edildiğini, bu sayısının salgınının başından beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısı 8 milyon 755 bin 930’a yükselirken, günlük vakalar üst üste 4’üncü günde 40 bini aştı. Son 24 saatte en yüksek vaka sayısı 6 bin 880 ile başkent Moskova’da görüldü. St. Petersburg’ta ise 3 bin 138 yeni vaka kayda geçti.

CAN KAYBI BİNİN ÜZERİNDE

Rusya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle bin 188 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 245 bin 635’e yükseldi. Son 24 saatte başkent Moskova’da 98, St. Petersburg’ta 86, Krasnodar bölgesinde 46, Stavropol ve Perm’de 41, Voronej’de 40 kişi virüse yenik düştü. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 29 bin 201 artarak 7 milyon 535 bin 172’ye ulaştı.

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