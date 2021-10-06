Rusya’da corona virüsünden günlük ölüm sayısı 1000’e dayandı

Son bir haftadır günlük ölüm sayısının 850’lerde seyrettiği Rusya’da salgının başladığı günden beri en yüksek ölüm sayısı açıklandı.

Sozcu.com.tr

Rusya’da yetkililer ülkede son 24 saat içerisinde 929 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bu sayı salgının başladığı günden beri ülkede tespit edilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde 25.133 insanda corona virüsü tespit edildiği de belirtildi. Bu sayı da önceki güne vaka sayılarında bir artış olduğunu gösteriyor.

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