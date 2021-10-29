Rusya’da corona virüsünden ölümlerde artış devam ediyor

Yetkililer corona virüsünün yayılmasını önlemeye çalışırken ülkede ölü sayısı yine arttı. Ülke, 1.163 ölü sayısı ile pandemi başından beri en yüksek günlük ölümü bildirdi.

Sozcu.com.tr

Hükümet, pandeminin başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısını bildirdi. Son ölümler toplam can kaybını 236.220’ye çıkardı. Ülke, bu rakamlarla virüs nedeniyle ölümlerde Avrupa’nın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enfeksiyonun yayılmasını kontrol altına almak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çoğu devlet kuruluşu ve özel işletmenin faaliyetlerini askıya alacağı 30 Ekim ile 7 Kasım arasında bir çalışmama dönemi emretti. Ülkenin salgından daha çok etkilenen bölgelerini önlemler için daha erken başlamaya teşvik etti.

KISITLAMALAR YENİDEN GELDİ

Moskova, perşembe gününden itibaren anaokullarını, okulları, spor salonlarını, eğlence mekanlarını ve çoğu mağazayı kapatarak, restoran ve kafeleri yalnızca paket servis ile kısıtlayarak yeniden tedbirler uygulamaya koydu. Gıda mağazaları, eczaneler ve temel ihtiyaçları sağlayan işletmeler açık kaldı.

Müzelere, tiyatrolara, konser salonlarına ve diğer mekanlara erişim, aşılandıklarını gösteren dijital kodlara sahip kişilerle sınırlı.

Yetkililer, artan enfeksiyon ve ölümleri Rusya’nın aşılama hızındaki gecikmeye bağladılar. Yaklaşık 51 milyon Rus – yaklaşık 146 milyonluk ülkenin üçte birinden biraz fazlası – tamamen aşılandı.

Rusya, Ağustos 2020’de dünyada corona virüsü aşısına izin veren ilk ülke olmuş ve ülkenin bilimsel üstünlüğünü sergilemek için aşısına Sputnik V adını vermişti.

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