Rusya’da Covid-19’dan ölenlerin sayısında rekor kırıldı

Son haftalarda Covid-19’a bağlı ölüm sayısının tırmanışa geçtiği Rusya’da rekor kırıldı.

Sozcu.com.tr

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya’da son haftalarda devam eden günlük ölüm sayısında rekor kırıldı.

Rus hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 890 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer bu sayının Covid-19 salgınının başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Öte yandan yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 25.769 insanda corona virüsü tespit edildiği de belirtildi.

Ülkede son bir haftadır corona virüsüne bağlı günlük ölüm sayısı 850 seviyelerinde seyrediyordu.

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