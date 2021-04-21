Rusya’da hapiste bulunan muhalif Navalnıy’a destek için gösteriler düzenlendi

MOSKOVA (AA) – Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Aleksey Navalnıy’a destek amacıyla izinsiz gösteriler yapıldı.

Gösteriler, Rusya’nın başkenti Moskova ve St. Petersburg kenti başta olmak üzere diğer şehirlerde de gerçekleşti.

Muhalif kaynaklara göre, ülke genelinde binlerce kişinin katıldığı gösterilerde yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı.

Başkent Moskova’da güvenlik güçleri, şehir merkezinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Tarihi Kızıl Meydan'ın yakınındaki ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Federal Meclis Toplantısı yaptığı merkezin bulunduğu Manej Meydanı'nda polis, göstericilerin toplanmasına izin vermedi.

– 29 şehirde düzenlenen gösterilere 14 bin 400 kişi katıldı

Polisin müdahale ettiği kalabalık grup, Moskova’nın merkezinde cadde aralarında hükümet aleyhinde sloganlar atarak yürüyüş düzenledi.

Moskova’daki gösterilere Aleksey Navalnıy’ın eşi Yuliya Navalnaya da katıldı. Gösteriler öncesinde polis, Navalnıy’ın ekibinden bazı önde gelen kişileri de gözaltına aldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 29 şehirde düzenlenen gösterilere yaklaşık 14 bin 400 kişinin katıldığını bildirdi.

Moskova ve St. Petersburg'da polisin önlem almasına rağmen gösteriler devam ediyor.

– Navalnıy'ın hapis cezasına çarptırılması ve açlık grevine başlaması

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını 31 Mart'ta duyurmuştu.

Navalnıy'ın ekibi, Aleksey Navalnıy'ın analiz sonuçlarına göre yakında ölebileceği uyarısında bulunmuştu.