Rusya’da hapiste bulunan muhalif Navalnıy’a destek için gösteriler sona erdi

MOSKOVA (AA) – Rusya'da bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesi gerekçesiyle açlık grevine başlayan Rus muhalif Aleksey Navalnıy’a destek amacıyla yapılan izinsiz gösteriler sona erdi.

Rusya’nın başkenti Moskova ve St. Petersburg kenti başta olmak üzere diğer şehirlerde de gerçekleşen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Muhalif kaynaklara göre, ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde 1400'den fazla kişi gözaltına alındı.

– Gösterilerde, Navalnıy’nın serbest bırakılması talep edildi

Rusya'nın Tarihi Kızıl Meydan'ın yakınındaki meydanlarda yapılan protesto gösterisine, Navalnıy'nın eşi Yuliya Navalnaya'nın yanı sıra Rusya'nın ünlü rap şarkıcıları Oxxxymiron, Noize, Face, Vladi da katıldı.

Navalnıy’nın serbest bırakılması, kendisine tıbbi yardımın verilmesi, hükümetin de istifa etmesi talebinde bulunan göstericiler, Moskova merkezinin cadde aralarında yürüyüş düzenledi.

Gösteriler öncesinde polis, Navalnıy’ın ekibinden bazı önde gelen kişileri de gözaltına aldı. Bunların arasında, Navalnıy'nın avukatı Lubov Sobol ve sözcüsü Kira Yarmış bulunuyor.

Ayrıca, Moskova’daki Meşçanskiy Mahkemesi'nin Yarımş'ı halkı izinsiz gösterilere çağırması gerekçesiyle 10 günlük idari hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

– Navalnıy'ın hapis cezasına çarptırılması ve açlık grevine başlaması

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Kremline muhalif Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını 31 Mart'ta duyurmuştu.

Rusya Federal Cezaevi Servisi, Navalnıy'nın Vladimir bölgesindeki hükümlüler için tahsis edilen hastaneye sevk edildiğini açıklamış, Navalnıy'nın her gün muayene edildiğini ve sağlık durumunun tatmin edici olduğunu ileri sürmüştü. Ancak, Navalnıy'ın ekibi, Aleksey Navalnıy'ın analiz sonuçlarına göre yakında ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

– Batı'dan Rusya'ya Navalnıy ile ilgili tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 18 Nisan'da Navalnıy'ın sağlık durumundan endişe duyduklarını belirterek, "Rus makamlarına Navalnıy'ın güvendiği sağlık profesyonellerine erişimine acilen izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rum makamları, Navalnıy'ın cezaevindeki güvenliği ve sağlığından sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetiminden, "Navalnıy ölürse, bunun Rusya hükümeti için sonuçları olur." açıklaması yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rus yetkililere, Navalnıy'a gerekli tıbbi tedaviyi sağlaması çağrısı yapmıştı.

İngiltere ile Almanya ise Navalnıy’ın sağlığı konusunda endişe duyduğunu bildirmişti.