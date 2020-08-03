Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 856 bini geçti

MOSKOVA (AA) – Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 856 bin 264’e, ölü sayısı 14 bin 207’ye çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 394 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 856 bin 264’e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 79 artarak 14 bin 207’ye, iyileşen sayısı 3 bin 420 artarak 653 bin 593’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7’den yüzde 0,6’ya düştü. Yeni vakaların yüzde 26,2’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 693 artarak 243 bin 406’ya, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 498’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 236 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 29 milyonu geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.