Rusya’da muhalif aktivist Tupitsin’den iddia: Beni hedef alıp eşimi zehirlediler

Rusya’da muhalif aktivist Aleksey Tupitsin, Polonya’dan ülkeye dönüşte kendisinin hedef alındığı bir saldırıda eşinin zehirlendiğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

Muhalif lider Aleksey Navalni’nin zehirlenmesiyle uzun süre uluslararası kamuoyunun gündeminde yer alan Rusya’da benzer bir iddia daha ortaya atıldı.

Eylül ayında Rusya Federasyonu Devlet Duması için yapılan seçimlere katılan ancak başarısız olan muhalif aktivist Aleksey Tupitsin, eşi Vera Kuzakova’nın Polonya’daki bir konferans sonrası Rusya’ya geri dönerken zehirlendiğini öne sürdü.

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Birlikte katıldıkları konferans sonrası Sibirya’ya dönmek üzere uçağa bindiklerini belirten Tupitsin, Moskova’da aktarma yaptıkları sırada eşinin çay içtiğini söyledi. Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda bir sonraki uçuşlarına bindiklerini belirten Tupitsin, eşinin 1 saat sonra vücudunda ağrılı şişlikler görülmeye başladığını anlattı.

Ateşinin de yükselmesiyle birlikte uçuş ekibinin Omsk şehrine acil iniş teklif ettiğini aktaran Tupitsin, Navalni olayındaki kötü şöhreti nedeniyle bunu reddettiklerini ifade etti. Uçak Irkutsk’a vardıktan sonra Kuzakova ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre Kuzakova’nın vücudunun bir çeşit zehre tepki verdiği iddia edildi. Durumu kontrol altına alınan Kuzakova’nın tedavisinin evinde devam ettiği öğrenildi.

Eşinin zehirlendiği olayda kendisinin hedef alındığını savunan Tupitsin, özel bir kliniğe kan örnekleri verdiklerini ve zehirlenmeyle ilgili bulguların kısa süre içerisinde çıkacağını söyledi.

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