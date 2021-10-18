Rusya’da ölüm rekorundan sonra şimdi de vaka rekoru kırıldı

Rusya’da son 24 saatte 34 bin 325 corona virüsü vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayılarında yeni bir rekor kırıldı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 8 milyonu geçti.

Sozcu.com.tr

Rusya’da son günlerde artışa geçen corona virüsü vaka sayıları ile yeni bir rekora imza atıldı. Rusya Corona Virüsü ile Mücadele Merkezi’nin paylaştığı son 24 saate ilişkin verileri göre, ülkede 34 bin 325 yeni vaka tespit edilirken, salgının başından beri ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 8 milyon 27 bin 12’ye ulaştı.

Rusya’daki aktif vaka sayısının da 785 bin 647 olduğu belirtildi.

Öte yandan son bir haftadır günlük vaka sayısının 800’lerin üzerinde seyrettiği ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 998 artarak 224 bin 310’a yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısı önceki gün 1000’in üzerine çıkmıştı.

Rusya’da yükselen vaka sayılarının ardından başkent Moskova’dan da yeni bir rekor haberi geldi. Moskova’da son 24 saatte yeni vaka sayısı 6 bin 823 olarak duyurulurken bu sayı pandeminin başından beri görülen en yüksek vaka sayısı oldu.

Moskova’da salgın döneminde toplam 1 milyon 726 bin 237 kişide Covid-19 vakası tespit edildi. Rusya’da corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının en fazla Moskova’da olduğu açıklandı.

Moskova’da 69 kişi Korona virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı toplamda 30 bin 232’ye yükseldi.

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