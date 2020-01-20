Rusya’da otelde sıcak su dehşeti: 5 ölü

Rusya’nın Perm şehrinde otelin hemen yanından geçen şehrin ısıtma boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte otel kaynar suyla dolmaya başladı.

İHA’nın haberine göre; etrafa taşan sudan çok sayıda kişi etkilenirken otel de sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler yönlendirilirken, hattan gelen su kesildi.

Kaynar suyun bodrum kattaki odaya dolduğu belirtilirken, yetkililer suyun odadan tahliye edilmesiyle korkunç bir manzarayla karşılaştı. Odada dört kişinin cesedi bulunurken, dört kişinin ise vücudunda ciddi yanıklar oluştu.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı beşe yükseldi. BBC Rusça servisinin haberinde, hayatını kaybedenlerden birinin çocuk olduğu ifade edildi.

Üç kişinin tedavilerine devam edildiği açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Korkunç olayın kurbanlarının kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

Rus basını yaralıların isimlerini şöyle verdi: Mariya Ujegova (33), Oleg Ujegov (35) ve Eduard Mezentsev (28).

Perm bölgesi yöneticisi Maksim Reshetnikov, odanın yakınlarında bir kaçış alanı bulunmadığına dikkat çekerek, ölümlerin bu nedenle gerçekleştiğini açıkladı.