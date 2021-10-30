Rusya’da salgında yeni rekor: Günlük vaka 40 bini aştı

Rusya’da son 24 saatte 40 bin 251 kişiye corona virüsü teşhisi koyulmasıyla salgında günlük en yüksek vaka rekoru kırıldı.

Sozcu.com.tr

Rusya’da corona virüsü salgınında Delta mutasyonunun etkisiyle birlikte rekorlar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Son 24 saatte 40 bin 251 kişiye corona virüsü teşhisi koyulurken, salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Bir günden corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı da 1160 olarak kayıtlara geçti.

Worldometers’ın verilerine göre Rusya’da toplam vaka sayısı 8.4 milyon, toplam can kaybı sayısı ise 237 bin 380’e yükseldi.

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