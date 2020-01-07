Rusya’daki klinik skandalı büyüyor! Putin’in kızının adı da karıştı

Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Libya ve Suriye de dahil olmak üzere Rusya sınırları dışındaki özel orduların bünyesinde savaşıp yaralanmış paralı askerlerin kayıtdışı bir şekilde tıbbi tedavi görmüş olmaları bu savaşçıların devlet elitlerinden dolaylı olarak destek aldıklarını gösteriyor.

KREMLİN PARALI ASKERLERİ REDDEDİYOR

Reuters’ın özel haberine göre, Kremlin yönetimi ise yurtdışında kendileri adına paralı askerlerin savaştığı iddiasını reddediyor.

Rus kanunlarına göre, ülkedeki tüm sağlık kuruluşlarının savaş yaralanmalarını polise bildirme zorunluluğu bulunuyor ve Rusya vatandaşlarının paralı asker olarak silahlı çatışmaya girmeleri yasadışı sayılıyor.

Ticari sicil kayıtlarının yer aldığı SPARK veritabanına göre, bahsi geçen sağlık kliniği büyük sigorta şirketi AO Sogaz’a ait ve bu sigorta şirketinin üst düzey yöneticileri ve sahipleri de Başkan Putin ve ona yakın olan kişilerin akrabaları olarak görülüyor.

PUTİN’İN KIZININ ADI DA GEÇİYOR

Sağlık kliniğinin genel müdürü Vladislav Baranov’un ise Putin’in büyük kızı Maria ile ticari ilişkisi bulunuyor.

Putin’in kızının paralı askerlerin tedavisi ile ilgili bir olaya karıştığı iddiaları hakkında delil bulunamazken, kendisine telefonla ulaşan Reuters muhabirlerine Baranov, “Kliniklerimizi unutun, benden size bir tavsiye” dedi. Baranov, kendisine gönderilen yazılı sorulara ise, “Sizinle iletişim kurmak istemiyorum” şeklinde cevap verdi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, “Bu konuyla ilgili hiçbir bilgimiz bulunmamaktadır” diye açıklama yaptı.

Savunma Bakanlığı, Sogaz ve Putin’in kızı ise kendileriyle görüşme taleplerine yanıt vermediler.

NE OLMUŞTU?

Medya kuruluşlarının daha önce yaptığı haberlere göre, Rus paralı askerler; Suriye ve Ukrayna’daki Rus askerlerini desteklemek için gizlice savaştılar. Rus paralı askerlerin, üyeleri çoğunlukla eski askeri personellerden oluşan özel askeri şirket Wagner Group tarafından istihdam edildikleri biliniyor.

Wagner’de çalışmış iki eski paralı askerin verdiği bilgiye göre, Wagner şirketi bünyesindeki paralı askerlerin Libya’nın doğusundaki güçlerin komutanı olan Khalifa Haftar’ı desteklemek için de görevlendirildiler. Komutan Haftar, Libya’nın uluslararası anlamda tanınan Trablus’taki hükümetine karşı savaşıyor.

Wagner Group’un kurucusu Dmitry Utkin’den konuyla ilgili herhangi bir görüş alınamadı.

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