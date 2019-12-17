Rusya’dan ABD devlet tahvillerine 622 milyon dolarlık yatırım

ABD Hazine Bakanlığı’nın verilerine göre, Rusya’nın ABD devlet tahvillerine yatırımının yaklaşık 8.1 milyar dolarlık kısmı kısa vadeli, yaklaşık 2.6 milyar dolarlık kısmı da uzun vadeli tahvillere tekabül ediyor.

Bu arada Rusya’nın, en büyük ABD devlet tahvil sahibi 30 ülke arasında yer almaması dikkat çekiyor.

Rusya, Nisan 2018’den başlayarak sistematik olarak ABD tahvillerine olan yatırımları azaltıyordu. 2018 başında 100 milyar doları aşan yatırım, Ağustos 2018’e doğru 15 milyar dolara düşürülmüştü.

Rusya, bu yıl üçüncü kez ABD devlet tahvillerini alıyor. İlk ikisi geçen eylül ayında 775 milyon ve en az 800 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.