Rusya’dan ABD eleştirisi: Karradeniz’de istikrarsızlığa tehdit

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin Karadeniz’deki askeri hareketlerini ve varlığını eleştirdi.
Rus haber ajansı Interfax, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarını kamuoyuna duyurdu.
Bakanlık, ABD’nin Karadeniz’deki hareketlerinin ve varlığının bölgeye zarar verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada ABD donanmasının varlığının ve saldırgan tavrının bölgesel ve stratejik istikrara bir tehdit olduğu duyuruldu.
Bakanlık ayrıca son 24 saat içinde Karadeniz üzerinden 6 adet NATO keşif uçuşunun tespit edildiğini açıkladı.