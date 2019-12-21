Rusya’dan ABD yaptırımlarına tepki: Yakında nefes aldırmayacaklar

Zaharova, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rus enerjisinin Avrupa’ya taşınmasını öngören projelere yönelik yaptırım uygulanmasını hedefleyen savunma bütçe yasasının onaylanmasına tepki gösterdi.

Sözcü, “Kamu borcu 22 trilyon dolar olan bir devlet (ABD), kredi değeri olan ülkelerin ekonomilerinin reel sektörünü geliştirmelerini yasaklıyor. ABD’nin ‘borç veren hayat ideolojisi’ dünyadaki rekabete dayanamadı” değerlendirmesinde bulundu.

‘ÇOĞU BUNA UYACAK’

AA’nın aktardığına göre ABD Hazine Bakanlığı’nın sürekli “ekonomik tutuklama emri” çıkarttığını belirten Zaharova, “Yakında nefes almamayı da talep edecekler ve buna çoğu uyacak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rus doğal gazını, Karadeniz üzerinden Türkiye’ye taşıyacak “TürkAkım” ile Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya uzanacak “Kuzey Akımı 2” projelerine yönelik yaptırımları içeren 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası’nı (NDAA) imzalamıştı.

Yasa, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartını getiriyor.

İLGİLİ HABER Son dakika… ABD Başkanı Trump Türkiye karşıtı maddelerin yer aldığı torba tasarıya imzayı koydu