Rusya’dan ABD’nin yaptırımlarına tepki

Basın toplantısında konuşan Peskov, şunları söyledi:

* Moskova’nın bu yaptırımlara nasıl yanıt vereceğini konuşmak için henüz erken ancak bu tür adımlar karşılıksız kalmaz.

* Yaptırımlara nasıl ve ne zaman yanıt verileceği Rusya’nın ulusal çıkarlarına göre şekillenecek.

* Ulusal çıkarlarımıza en uygun zamanda yanıt vereceğiz.

‘YAPTIRIMLAR KABUL EDİLEMEZ’

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Peskov, ABD’nin yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu ve bunun projenin tamamlanması önünde engel oluşturmayacağını umduklarını vurguladı.

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‘OLASI İKAMESİ ANALİZ EDİLİYOR’

Kuzey Akım-2’nin borularını döşeyen ve ABD’nin yaptırımları sonrası çalışmalarını askıya alan İsviçreli Allseas şirketinin durumunu da değerlendiren Peskov, şirketin ve gemilerinin olası ikamesinin şu anda analiz edildiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD Hazine Bakanlığı, Rus doğalgazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “2020 yılında ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının, ülkemiz aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nca kabulü, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilerimizi her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünüdür.” ifadelerini kullanmıştı.