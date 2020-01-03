Rusya’dan ABD’ye Kasım Süleymani tepkisi!

Rusya Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Sputnik’teki habere göre, bakanlık, “General Kasım Süleymani’nin öldürülmesi şeklinde tezahür eden ABD’nin dar görüşlü adımları, Ortadoğu’daki askeri ve siyasi durumun keskin biçimde bozulmasına ve tüm uluslararası güvenlik sistemi için çok ciddi sonuçlara neden olacak” vurgusu yaptı.

“IŞİD İLE MÜCADELEDE KATKI SAĞLADI”

General Süleymani’nin başarılı bir askeri yönetici olduğunu, Ortadoğu’da haklı bir şekilde otorite ve önemli nüfuz sahibi olduğunu kaydeden Savunma Bakanlığı, ABD tarafından uluslararası koalisyon kurulana kadar Suriye ve Irak’ta IŞİD ve El Kaide’ye karşı mücadelenin uzun süre Süleymani yönetiminde yürütüldüğünün altını çizdi.

Bakanlık, Süleymani’nin IŞİD’le mücadeleye yönelik kişisel katkılarının tartışma götürmez olduğunu vurguladı.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD’nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.

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