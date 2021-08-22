Rusya’dan Apple ve Google’a Navalny sansürü

Rusya’nın medya otoritesi Roskomnadzor, Apple ve Google’a Vladimir Putin’in en büyük rakibi Navalny’nin uygulamasını kaldırmalarını emretti.

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Rus haber ajansı Interfax’ın haberine göre; Roskomnadzor, Rus mahkemeleri tarafından Navalny’nin yolsuzlukla mücadele vakfı aşırılıkçı olarak nitelendirildiği için Alexei Navalny hakkındaki hikayeleri yayınlayan uygulamanın Google ve Apple’ın uygulama mağazalarından kaldırılması gerektiğini söyledi.

Henüz Apple ya da Google’dan konuyla ilgili bir açıklama paylaşılmadı.

Gelişme, Rus hükümetinin Navalny’i susturmak için yaptığı son girişimi olarak yorumlanıyor. Navalny, geçen Ağustos ayında Rusya’da bir uçuş sırasında Sovyet döneminden kalma sinir gazı Novichok ile zehirlenmekten kurtulmuş, Almanya’dan ülkeye döndükten sonra da tutuklanmıştı hapishanesinde. Rus hükümeti Navalny’in zimmete para geçirmekten suçlu olduğunu söylüyor.

Putin ve Rus hükümetinin Navalny’ye yönelik muamelesi yurt dışından eleştiri almaya devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Putin ile cuma günü yaptığı görüşmede, Navalny’nin hapsedilmesinin kabul edilemez olarak nitelendirdi ve serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibi de Navalny’nin gözaltında ölmesi halinde Rusya’yı sonuçları konusunda uyardı.

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