Rusya’dan dikkat çeken Suriye açıklaması: Terörist grupların İdlib’ten çıkarılması gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib konusuna bakış açısının kendilerine rehberlik ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Hangi kılıkta olursa olsun bu terörist grupların İdlib’ten çıkarılması gerekiyor ve bu ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’daki bakanlık konutunda Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı. İkilinin görüşmesinde en önemli konu Rusya tarafından Mısır’ın El Dabaa bölgesine kurulacak olan nükleer enerji santrali oldu.

Rus sanayi bölgesinin kurulması konusu da ikili tarafından ele alınan konular arasında yer aldı. Lavrov ve Shoukry daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

TERÖR FAALİYETLERİNE DEĞİNDİ

Yaklaşık 20 dakika süren basın toplantısında Lavrov, Rusya’nın İran, Ermenistan, Japonya, Suriye ve Libya ile ilişkilerine değinerek, Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. İdlib’te bazı grupların terör faaliyetlerini yoğunlaştırdığını savunan Lavrov, “İdlib’te terör tehdidi hala devam ediyor, üstelik bazı noktalarda terör grupları faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Dahası Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE PUTİN’İN GÖRÜŞLERİNİ AKTARDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İdlib konusuna bakış açısının kendilerine rehberlik ettiğini belirten Lavrov, “Hangi kılıkta olursa olsun bu terörist grupların İdlib’ten çıkarılması gerekiyor ve bu ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi” dedi.

“LİBYA’DAN TÜM YABANCI GÜÇLERİN ÇEKİLMESİ GEREKİYOR”

Mısırlı mevkidaşı ile Libya’daki durumu ele aldıklarını da ifade eden Lavrov, ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini savunarak, “Libyalı olmayan tüm silahlı grupların ve askeri birliklerin ülkeden çekilmesi konusuna değindik. Bizim duruşumuz net. Mevcut dengenin bozulmaması için kademeli ve eş zamanlı olarak gerçekleşmeli” diye konuştu.

Lavrov ayrıca, Mısırlı mevkidaşı ile Libya konulu Cenevre görüşmelerinde alınan kararların uygulanması konusunda nasıl destek olabileceklerini istişare ettiklerini belirtti.

JAPONYA VE ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Ermenistan ile parlamentolar arası işbirliği anlaşması olduğunu hatırlatan Lavrov, Rusya’daki Duma seçimlerinin tamamlandığını ve meclisin şekillendikten sonra Ermenistan ile ortak çalışmalara başlanacağını söyledi.

Japonya ile Kuril Adaları konusunda anlaşmazlık yaşayan Rusya’nın Japonya ile müzakerelere devam edebileceğini söyleyerek açık kapı bırakan Lavrov, bunun için Japonya’da seçimlerin ardından yeni kurulan hükümetin tavrının netleşmesi gerektiğini ifade etti.

“MISIR İLE 2+2 FORMATINDA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile görüşmelerinde 2+2 formatında yeni bir görüşme yapma kararı aldıklarını söyleyen Lavrov, “Daha önce Dışişleri ve Savunma Bakanları olarak yaptığımız 2+2 formatındaki görüşmelerden olumlu sonuçlar aldık. Bu görüşmemizde aynı formatta yeni bir toplantının önümüzdeki yılın başlarında yapılması konusunda uzlaştık” dedi.

Lavrov, Rusya’nın Ortadoğu’daki siyasi girişimlerinin devam ettiğini vurgularken, önümüzdeki 6 Ekim tarihinde İran Dışişleri Bakanı’nın Moskova’ya geleceğini ve kendisiyle de birçok önemli konuda görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

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