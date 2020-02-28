Rusya’dan flaş Corona kararı! Sınır dışı ediyorlar

Reuters’ın RIA’dan aktardığı habere göre, Rusya’nın sınır dışı etme kararını Moskova belediye başkan yardımcısı duyurdu.
Corona virüsü nedeniyle Rusya’da 100’den fazla kişi karantina altına alındı. Bugüne kadar 2 kişinin testleri pozitif çıktı.
Moskova yetkilileri daha önce virüs taşıdığından şüphelenilen kişilerin evlerine baskın düzenlendiğini ve karantina altına alındıklarını duyurmuştu.
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