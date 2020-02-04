Rusya’dan flaş hamle: Dışişleri Bakanı, Venezuela’ya gidiyor

Tarihinin en büyük ekonomik ve siyasal krizini yaşayan Venezuela’yı ilgilendiren bir gelişme yaşandı… Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Cuma günü Venezuela’ya gideceği açıklandı.

Washington’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimine karşı başlattığı psikolojik savaş devam ederken Rusya’nın flaş hamlesi bugün açıklandı. Venezuela lideri Maduro’yu destekleyen Rusya yönetimi ABD’nin uyguladığı yaptırımların uygunsuz olduğunu açıklarken, bu süreç içerisinde Washington’ın desteklediği muhalefet Juan Guaido’nun da meşru olmadığını duyurdu.

2004 yılından beri Rusya’nın dışişleri bakanı olarak görev alan Lavrov’un yarın Latin Amerika turuna başlayacağı açıklandı. Küba ve Meksika’nın ardından Venezuela’ya gidecek Lavrov’un ABD’ye misilleme yapmak için böyle bir adım attığı tahmin ediliyor. Zira geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Rusya’nın arka bahçesi” olarak tanımlanan Ukrayna, Belarus, Kazakistan ve Özbekistan’a ziyaret gerçekleştirmişti.