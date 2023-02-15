Rusya’dan Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Arsen Zakharyan ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, 10 ili etkileyen deprem nedeniyle liglere bir süre ara verildiğini açıklarken, devre arası transfer dönemini de uzatmıştı.

Süper Lig ekipleri de bir yandan depremzedeler için yardımlar toplarken diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

KAAN VE ZANIOLO’DAN SONRA ADEKUGBE DE GALATASARAY’DA

Sarı – kırmızılılar kadrosunu İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’dan Kaan Ayhan’ı ve Roma’dan Nicolo Zaniolo’yu transfer ederek güçlendirdi.

Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’ın Süper Lig’deki temsilcisi Hatayspor ligden çekilme kararı aldı. Bu kararın ardından TFF ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK oyuncularının diğer takımlarda sezon sonuna kadar oynayabileceğini ve yabancı oyuncuların da yerli statüsünde sayılacağını açıklamıştı.

Sol bek pozisyonunda zaman zaman sorunlar yaşayan Galatasaray, Hatayspor’un Kanadalı savunma oyuncusu Samuel Adekugbe’yi kadrosuna kattı. Yerli statüsünde oynayabilecek olan 28 yaşındaki oyuncu önümüzdeki günlerde sarı – kırmızılılara imza atacak.

ARSEN ZAKHARYAN İDDİASI

Aslan, Dinamo Moskova’da forma giyen Arsen Zakharyan için teklifte bulundu. Moskova ekibi bu görüşmeyi kabul etse de genç oyuncunun Türkiye’de forma giymek istemediği için pazarlık masasına oturmadığı iddia edildi.

‘ERMENİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEK…’

Rusya’nın köklü kulüplerinde Spartak Moskova’nın eski başkanı Andrey Chervichenko, Arsen Zakharyan’ın Galatasaray’ı reddetmesiyle ilgili yorumlarda bulundu.

19 yaşındaki oyuncunun, sarı – kırmızılılar reddederek doğru bir şey yaptığını vurgulayan Chervichenko, “Onun bir Ermeni olduğunu düşünürsek, Arsen’in kararı doğal olarak doğru.

Bu hikayenin çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Sportif açıdan da şüpheli. Belki Türkiye Ligi bizden farklı olarak Avrupa kupalarına erişmeye devam ediyor, ancak seviye olarak Rusya’dan kötü durumda.

Bu tür oyuncuların ayrılmasını aptallık olarak görüyorum. Bir kişi burada iyi gidiyorsa o zaman neden ayrılsın? Moskova, Avrupa’dan çok daha iyi. Moskova’da yaşamak varken neden bir Alman ya da İtalyan taşrasına gidesiniz?

*Spartak Moskova’nın eski başkanı Andrey Chervichenko

Golovin gibi Monaco’ya ya da Londra veya Paris’e medeniyetin olduğu bu tür şehirlere gidersiniz” ifadelerini kullandı.