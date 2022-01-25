Rusya’dan gerginliği tırmandıran hamle! Yürekler ağızda…

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile devam eden gerginlik sırasında ülkenin güneyinde ve Kırım’da geniş çaplı askeri tatbikatlara başlandığını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün Ukrayna’ya gönderilmek üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini duyurmuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Rusya, Kerç Boğazı kıyılarındaki Rostov ve Krasnodar’da, ülkenin güneyindeki en önemli şehirlerden olan Volgograd’ta ve Ukrayna ile krize neden olan Kırım topraklarında askeri tatbikatlara başlandığını duyurdu.

BAKANLIK DUYURDU

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 60’tan fazla savaş uçağının tatbikatta yer aldığı belirtilerek, “Güney Askeri Bölge’nin hava ve hava savunma birlikleri ile Karadeniz Filosu bünyesindeki deniz hava güçleri, muharebeye hazırlık denetimi kapsamında Su-27SM, Su-30SM2 avcı uçakları ve Su-34 bombardıman uçaklarıyla, hedeflere azami mesafeden atış gerçekleştirme sırasında etkileşimi geliştirmeye yönelik talimler yapılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Rus ordusunun Güney Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov ise düzenlenen tatbikatta 6 bin askerin yer aldığını söyledi.

PESKOV ENDİŞEYLE İZLİYORUZ

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby’nin Ukrayna’ya gönderilmek üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiği yönündeki açıklamalarına değinerek, “ABD’nin bu tür eylemlerini büyük bir endişeyle izliyoruz” dedi.

RUSYA-UKRAYNA HATTINDA NE OLUYOR?

Her şey 2014 yılında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimle başladı… Rusya, Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı ilhak etti.

Tansiyonun yüksek olduğu dönemde Batı ülkeleri Rusya’ya yaptırım kararı alırken, Rusya-Ukrayna sınırındaki Donetsk’te de Moskova’nın desteğiyle Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusu ile savaşa başladı.

Bölgede Rus ayrılıkçıların etkisi ve kontrolü devam ederken Ukrayna aradan geçen 8 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.

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