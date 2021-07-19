Rusya’dan Hipersonik Füze Denemesi

Rus Interfaks haber ajansı, Rusya’nın hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu. Habere göre deneme, Barents Denizi’nde yapıldı ve füze karadaki bir hedefi vurdu.

Denemeye ilişkin açıklama yapan Rus bir yetkili, Zirkon adı verilen hipersonik füzenin hedefini 350 km mesafeden vurduğunu söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, 2018 yılının Mart ayında yaptığı bir konuşmada, hipersonik füzelerin Rusya’nın yeni nesil savunma teknolojilerinin bir parçası olduğunu söylemişti. Putin bu füzelerle dünyadaki herhangi bir noktayı vurabileceğini ve ABD’nin füze savunma sistemlerinin bu füzeler karşısında etkisiz kalacağını söylemişti.