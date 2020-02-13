Rusya’dan İdlib’e saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rejimin ve Rus savaş uçakları İdlib’e düzenlediği saldırılarına devam ediyor.
Suriye Sivil Savunmanın yaptığı açıklamaya göre, Rus savaş uçaklarının İdlib’in batısında düzenlediği hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybederken, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı.
Rus savaş uçaklarının aynı zamanda Arab Alsaeed bölgesine de saldırı düzenlediği kaydedildi. (İHA)
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