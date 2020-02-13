Rusya’dan İdlib’e saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yazan:
Alaturka Online
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Rejimin ve Rus savaş uçakları İdlib’e düzenlediği saldırılarına devam ediyor.

Suriye Sivil Savunmanın yaptığı açıklamaya göre, Rus savaş uçaklarının İdlib’in batısında düzenlediği hava saldırısı sonucu 7 sivil hayatını kaybederken, 5 çocuk ve 2 kadın ise yaralandı.

Rus savaş uçaklarının aynı zamanda Arab Alsaeed bölgesine de saldırı düzenlediği kaydedildi. (İHA)

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