Rusya’dan Karşı Yaptırım Hazırlığı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Akım 2 ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı projelerinin ABD’nin yaptırmlarına rağmen gerçekleştirileceğini söyledi.

Rus Interfax haber ajansına göre Lavrov, Rusya’nın ABD’nin yeni yaptırımlarına yanıt vermeyi planladığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 22 Aralık’ta imzaladığı savunma bütçesinde Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıması öngörülen, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in 8 Ocak’ta İstanbul’da açılışını yapacağı Türk Akımı ve Rusya’nın Kuzey Akımı 2 projesine yönelik yaptırımlar öngörülüyor.

Rusya bu boru hatlarıyla Ukrayna’yı devre dışı bırakarak Avrupa’ya enerji arzını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kongre üyeleri ise Trump yönetimine tamamlanmak üzere olan bu projelerin durdurulması konusunda daha fazla çaba göstermesi için baskı uyguluyor.

Rusya’nın yurt dışındaki seçimler gibi demokratik süreçlere müdahalesi iddiaları ve Suriye’deki eylemleriyle Ukrayna’daki saldırgan tavrı nedeniyle hazırlanan bir diğer yaptırım tasarısı ise Senato’nun alt komisyonlarından biri tarafından onaylandı ancak henüz kongre’nin onayına sunulmadı.

Tasarının yürürlüğe girmesi için Senato ve Temsilciler Meclisi’nde onaylanması ardından da Trump tarafından imzalanması gerekiyor.