Rusya’dan Kıbrıs çıkışı: Desteklemiyoruz

‘Eskiden beri olduğu gibi, Kıbrıs sorununun, belirlenmiş olan uluslararası hukuk çerçevesi temelinde çözümlenmesini desteklediklerini’ belirten Zaharova şu ifadeleri kullandı:

* Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ve kapalı Maraş bölgesiyle ilişkili durumu yakından izliyoruz. Söz konusu bölgenin statüsünün değiştirilmeye devam etmesinin endişe yaratmaması beklenemez. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olacak biçimde gerçekleştirilen ve müzakereleri yeniden başlatılmasını zorlaştıran tek taraflı eylemlerin tamamını kabul edilemez buluyoruz.

* Mevcut müzakereler ya da çözüm modeli üstünde tek taraflı yeni düzenlemeler yapılması fikrini desteklemiyoruz. Nihai çözümün, dışarıdan baskı olmadan ya da hazırlanmış formüller dayatılmadan halkların kendisi tarafından bulunması gerektiğine inanıyoruz. Söz konusu görüşlerimizi, hiçbir istisna olmaksızın tüm partnerlerimize iletiyoruz.

MÜZAKAREYİ İŞARET ETTİ



Sputnik’te yer alan habere göre, Zaharova Kıbrıs’taki barış gücü misyonuna ilişkinse, “Rusya Federasyonu, gereksinim duyulan istikrar kazandırıcı rolünü düşünerek, Birleşmiş Milletler barış gücünün Kıbrıs’ta barışın desteklenmesi adına yürüttüğü eylemleri hep desteklemektedir” açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Maraş konusunda nasıl uzlaşı sağlanabileceği sorusu üstüneyse, “Kıbrıs sorununun nihai çözümü için halklar arasında görüşmelerin bir an önce yeniden başlatılmasının, Maraş konusunda da uzlaşı sağlanmasına yardımcı olacak atmosferin oluşmasına olanak vereceğine inanıyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kıbrıs’ta 20 Temmuz’da katıldığı programların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda, “Müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmesinin de zamanı gelmiştir” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan ayrıca, 1974’teki Kıbrıs Barış harekatı sonrası ‘hayalet kent’ görünümüne kavuşan Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının da yeniden yerleşime açılacağını duyurmuştu. Erdoğan, 81 ildeki AKP teşkilatıyla bayramlaşma programına dün video konferans yöntemiyle katılarak Kıbrıs’a değinmişti.

Erdoğan, “Biliyorsunuz Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz yıllarca kendilerini sahte vaatler, yalanlarla, iki yüzlülükle aldatanlara cevaplarını bir süre önce açıkladıkları yeni bir kararla verdiler. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi, egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir” derken, “Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız devletler vardır” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’DEN KIBRIS TEPKİSİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın siyasi işlerden sorumlu müsteşarı Victoria Nuland da dün Erdoğan’ın Kıbrıs açıklamalarına tepki göstermişti. Nuland Maraş’ın açılması kararını “provokatif” ve “kabul edilemez” bulduklarını ve kararın geri alınması çağrısını Türk yetkililere de bizzat ilettiğini söylemişti.

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