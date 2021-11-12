“Rusya’dan Kimseye Yönelen Bir Tehdit Yok”

Moskova, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik bir askeri saldırı hazırlığında olduğu iddialarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın hiçbir ülke için bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

Peskov son günlerde ABD medyasında yer alan ve Rusya’nın Ukrayna’ya bir saldırı düzenleme hazırlığında olduğu iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Peskov, açıklamasında, “Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi kendi topraklarımız içerisinde silahlı kuvvetlerimizin hakeretleri kimseyi kaygılandırmamalı” dedi.

Peskov, medya yer alan bu tarz haberlerin Rusya ve Batılı ülkeler arasında tansiyonu yükselttiğine dikkat çekti. Kremlin Sözcüsü, aksine tansiyonu arttıracak davranışları Rusya’nın değil Batılı ülkelerin yaptığını iddia etti ve özellikle Karadeniz üzerindeki NATO askeri uçakları ve casus uçaklarının uçuşlarını buna örnek gösterdi.