Rusya’dan Kırım’da gövde gösterisi

Rusya, uluslararası arenada büyük tepki çeken Kırım hamlelerine bir yenisini ekledi.

Ali GÜLEN

Kırım’ı ilhak eden ve uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çeken Rusya’dan yeni bir hamle geldi.

Moskova yönetimi bir süredir işgali altında tuttuğu Karadeniz’in kuzeyindeki Kırım’da dev bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Modern ve büyük çıkarma gemileri, son teknoloji savaş uçakları, tanklar, toplar ve 4000 askerle gerçekleştirilen “çıkarma ve savunma tatbikatı”ndaki amacın, Kırım’a olası bir saldırıyı önlemek olduğu açıklandı.

Tatbikata katılan savaş gemisi ve uçak sayısının 100 olduğu belirtildi.

İSTİKRARSIZLAŞTIRMA SUÇLAMASI

Rusya Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kırım’ı istikrarsızlaştırmak isteyenlere gözdağı verilmesinin planlandığı belirtildi. Gemiler sahillere çıkarma yaparken, çok sayıda zırhlı araç da indirildi. Batı ise, Kırım ve bölgeyi istikrarsızlaştıranın Rusya olduğunu belirtiyor.

ERDOĞAN DA KARŞIYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce sık sık Kırım’ın ilhakının tanınmadığını dile getirmişti. Geçen ay New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, “İlhakını tanımadığımız Kırım dâhil, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz” demişti.

Erdoğan’ın bu sözleri ise Rusya’nın tepkisini çekmişti. Erdoğan’ın bu açıklamalarına yanıt Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’dan gelmişti. Peskov, Erdoğan’ın Kırım ile ilgili açıklamalarına, “Moskova, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda yaptığı yorumları esefle karşıladı” ifadesini kullandı.

Peskov, “Elbette bu tür açıklamaların bize yönelik yapıldığını düşünüyoruz, biz böyle algılıyoruz” demişti.

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