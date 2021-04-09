Rusya’dan nükleer tsunami torpidosu

Özel denizaltılardan fırlatılan 2M39 Torpido- Poseidon, 20 metre uzunluğunda ve nükleer başlık taşıyor. Hedefi ise, denize kıyıdaş ülkelerde „nükleer patlamayla radyoaktif dalgalar yaratmak“ olarak açıklandı.



ÖZEL DENİZALTI EYLÜL’DE HAZIR

Süper silah, deneme aşamasında ve Kuzey Kutbu’nda bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu yıl içinde çeşitli denemeler yapılacağı Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu tarafından açıklanırken, Poseidon için özel olarak hazırlanan Belgorod denizaltısının eylül ayında hazır olacağı belirtildi.

Düşman ülkelerin kıyı kentlerini ve sahillerini radyoaktif tsunamilerle vuracak olan silah, bir kaç megatonluk nükleer bomba taşıyor. Bu patlatıldığında, sahil kentlerinde onlarla yıl hiç bir yaşam olmayacağı belirtiliyor.



ETKİSİ ÇOK ÖTELERE UZANIYOR

CNN’nin aktardığı habere göre ABD, yeni silahın gerçek olduğunu şaşkınlıkla açıkladı. Aynı şekilde, Rus tehdidini hisseden Norveç Gizli Servisi Başkanı Koramiral Nils Andreas Stensønes (56) endişeli.

Yeni tür nükleer caydırıcı, stratejik silahın etkisinin test bölgelerinin çok ötelerine uzandığı belirtiliyor.

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