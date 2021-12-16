Rusya’dan tansiyonu düşüren açıklama: Müzakerelere hazırız

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik sürerken, Kremlin’den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD ve NATO’nun da dahil olduğu süreçle ilgili olarak Rusya, ABD ile müzakereleri başlatmak için hazır olduklarını açıkladı.

Son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna gerginliğine ABD, NATO ülkeleri ve Çin de dahil olmuş, karşılıklı açıklamalarla tansiyon iyice yükselmişti.

Bugün ise, Rusya’dan tansiyonu düşürecek açıklamalar geldi. Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizini yatıştırmak için aradığı güvenlik garantileri sağlandığı takdirde ABD ile müzakereleri başlatmak için “her an” bir müzakereci göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, 7 Aralık’ta iki saatlik bir görüntülü görüşme yapan cumhurbaşkanları Vladimir Putin ve Joe Biden’in kesin bir anlaşmaya varmasa da yeni yıldan önce tekrar görüşebileceklerini söyledi.

‘MÜZAKERELERİ BAŞLATMAYA HAZIRIZ’

Peskov, dışişleri bakan yardımcısı Sergei Ryabkov’un müzakereleri başlatmak için “her an tarafsız bir ülkeye gitmeye hazır olacağını” söyledi.

Ukrayna ve ABD, Rusya’nın Ukrayna sınırına 90 binden fazla asker taşıdığını ve işgal etmeye hazır olduğunu öne sürüyor, ancak Moskova bunu reddediyor.

Rusya, Ukrayna ve NATO’nun son dönemdeki iş birliği ve Ukrayna topraklarında NATO füzelerinin kendisine karşı konuşlandırılma olasılığı nedeniyle kendisini tehdit altında hissettiğini söylüyor ve Batı’yı ‘Rusya düşmanlığı’ ile suçluyor.

ABD’YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy arasında görüşme olasılığı sorulduğunda Peskov, Moskova’nın bu tür bir tartışmanın gündeminin ne olacağının belirsiz olduğu konusundaki tutumunu sürdürdü.

Çarşamba günü Moskova’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried’e sunulan Rusya’nın güvenlik önerilerinin, anlaşma olarak nitelendirdiği iki taslak belgeden oluştuğunu söyledi. Donfried, içerikli ilgili bilgi vermeyi reddederken, gazetecilere “zamanında” öğreneceklerini söyledi.

Moskova ayrıca ABD ve NATO ile düzenli bir savunma diyaloğunun yenilenmesi çağrısında bulundu ve Washington’u Avrupa’da orta menzilli nükleer silahların konuşlandırılması konusunda bir moratoryuma katılmaya çağırdı.

Ryabkov, aksi takdirde Rusya’nın bu tür füzeleri kendisinin yerleştirmek zorunda kalacağı bir “yüzleşmeye” zorlanacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir AB’den Rusya’ya sert uyarı: Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur İlginizi Çekebilir Tehlikeli yakınlaşma: Putin ve Xi, ABD ve NATO’ya karşı görüşecek İlginizi Çekebilir ABD’den kritik Ukrayna açıklaması: ‘Daha fazla asker göndeririz’