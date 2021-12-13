Rusya’dan tehdit gibi açıklama: Askeri yanıt veririz

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik son dönemde tırmanırken, Rusya’dan ‘askeri yanıt veririz’ açıklaması geldi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim son dönemde tırmanışa geçerken, ABD ve NATO askeri seçeneklerin masada olduğunu açıklamıştı.

Bugün Rusya’dan bu ifadelere yanıt niteliğinde bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, ‘ABD ve NATO Rusya’ya bölgede güvenlik garantisi vermezse bunun “ciddi bir anlaşmazlığa yol açabileceğini” belirtti. Pankin, ‘karşı karşıya gelebiliriz’ açıklaması yaptı.

GÜVENLİK GARANTİSİ TALEBİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun daha doğuya yayılmaması veya silahlarını Rus topraklarına yakın yerleştirmemesi için yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri talep ettiği aktarıldı.

Pankin,’Bu konuda ilerleme kaydedilmezse Rusya, askeri yanıt verebilir” dedi.

G-7 ÜLKELERİ DE BENZER AÇIKLAMA YAPTI

Washington yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda hiçbir ülkenin Ukrayna’nın NATO umutlarını veto edemeyeceğini söylemişti.

Dünyanın en zengin ülkelerinden olan ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, İtalya ve Kanada’nın dışişleri bakanlarının Liverpool’daki toplantısından da Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması hâlinde bunun “ciddi sonuçları” olacağı ifade edildi. G7 ülkeleri ayrıca “Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını” yinelediğini duyurdu.

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