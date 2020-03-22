Rusya’dan Türkiye uçuşlarını sınırlandırma kararı

Rosaviatsiya, “23 Mart 00.00 itibarıyla sadece tarifeli Moskova-İstanbul seferleri yapılacak. Rusya vatandaşlarının (Türkiye’den) tahliyesinin tamamlanmasına dek, sadece Rusya vatandaşlarının taşınması koşuluyla charter uçuşlara da izin verilecek” açıklaması yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre Rosaviatsiya’nun bu açıklaması, Moskova-İstanbul arasında yapılan düzenli seferler dışındaki tüm uçuşların durdurulacağı anlamına geliyor.

Öte yandan açıklamada söz konusu sınırlandırmanın ne zamana dek süreceğine ilişkin bir ifade yer almış değil.

Rusya, Kovid-19 pandemisinden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bugüne dek Yunanistan, İspanya, İsveç ve Almanya’nın birçok kentine uçuşları geçici olarak durdurma kararı almıştı.