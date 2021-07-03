Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov’a göre Washington’ın Moskova’ya yönelik baskı politikası devam edecek

Video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayınlanan bir programa konuk olan Rus Büyükelçi Antonov, ABD’nin başlıca tahrik edici konulardan biri olan insan hakları üzerinden Rusya’ya yönelik baskı politikasını devam ettireceğine inandığını ifade etti.

Antonov, “Benim için üzerimizdeki baskı politikasının devam edeceği ortada. Benim için insan hakları konusunun Rus-Amerikan ilişkilerinde başlıca tahrik edici unsurlardan biri olacağı ortada” diye konuştu.

ABD Kongresi’nde ‘Rusya’ya karşı sert tutum konusunda fikir birliği’ oluştuğuna dikkat çeken Antonov, Washington’a döndükten sonra Senato ve Kongre’ye toplantı talepleri gönderdiğini, ancak yanıt olarak ya ‘hayır’, ya da ‘nezaketten uzak sessizlikle’ karşılaştığını söyledi.

Rus büyükelçi, “Mevcut yönetimin liderleri defalarca bize yönelik yaptırım politikasının devam edeceğini söylemişti. Bununla birlikte Rusya’ya karşı bu hayali mahkemede hakim ve icracı olma hakkını üstlendiler. Bazı yerlerde boşluklar kalmıştı, bu boşluklarda olumlu bir şeyler bulmaya ve bu temelde ilerlemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.