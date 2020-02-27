Rusya’nın Türkiye’ye ham petrol sevkiyatı 4 kat arttı

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerini inceleyen RBK haber sitesi; ABD, İngiltere ve Türkiye’nin, Rusya’dan ham petrol ithalatını iki kattan fazla bir oranda artırdığını aktardı. Habere göre, 2019’da Türkiye’ye yapılan ham petrol ithalatında dört kat artış oldu ve ihracat hacmi 2.1 milyon tondan 8.2 milyon tona yükseldi. İthalatın mali değeri ise 1 milyar dolardan 3.7 milyar dolara çıktı.

ABD’ye yapılan ithalat da 2.2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam bir önceki yıla kıyasla 2.4 daha fazla. Sevkiyatı yapılan toplam ham petrol miktarı ise 1.8 milyon tondan 4.7 milyon tona yükseldi.

İngiltere’ye yapılan sevkiyatlarda ise 2 kattan fazla bir artış gözlendi. Rakamsal bakımdan sevkiyat miktarı 0.98 milyon tondan 2.4 milyon tona; sevkiyattan edinilen gelir de 493 milyon dolardan 1.2 milyar dolara çıktı.