Rusya'nın uluslararası rezervleri 30 milyar dolar azaldı

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın uluslararası rezervleri, 13-20 Mart döneminde yüzde 5,1 azalarak 551,2 milyar dolara düştü.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 13-20 Mart'ta yüzde 5,1, miktar bazında da 29,8 milyar dolar azalarak 551,2 milyar dolara geriledi.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu düşüşün ana nedeni olarak "döviz piyasalarındaki olumsuz sürecin baskın etkisi" gösterildi.

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, dün yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin bu yıl büyümeyeceğini belirterek, "Tahminler şu anda hazırlanıyor ancak büyük ihtimalle Rus ekonomisi bu yıl küçülecek." ifadesini kullanmıştı.

Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşan ülkenin uluslararası rezervleri, Ağustos 2008'de 598 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

