Rusya’nın Washington Büyükelçiliği: ABD’nin ‘seçimlere müdahale’ suçlamaları mesnetsiz

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi’nin 15 sayfalık raporunda, Rusya’nın, Demokrat aday Joe Biden‘ın zaferini engelleme, Başkan Donald Trump’ın yeniden seçilmesine destek verme ve ABD’deki sosyal ve politik bölünmeyi derinleştirme amacını taşıyan bir algı operasyonu gerçekleştirdiği iddia edilmiş; İran, Hizbullah ve Küba, ABD seçimlerine ‘müdahale etmekle’ suçlanan diğer ülkeler olmuştu.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği‘nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, raporda yer alan, Rusya’nın ABD’de ‘etki operasyonları’ yürüttüğüne dair bulguların ‘yalnızca istihbarat servislerinin doğruluklarına emin oldukları sonucuna dayandığına’ dikkat çekilerek, bu tür iddialara ilişkin hiçbir gerçek veya somut delil sunulamadığı belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin son suçlamalarının iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmadığı ve Rusya’nın acil sorunlara çözüm bulmak için sunduğu eşit ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog önerisiyle bağdaşmadığına vurgu yapıldı.

Daha önce, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları uygulamaya koymaya hazırlandığını belirtmiş, ancak kesin bir tarih vermemişti. CNN ise, Beyaz Saray’ın önümüzdeki hafta böyle bir adım atabileceğini ileri sürmüştü.