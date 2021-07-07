Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov: Moskova, ABD’deki tesislere yönelik siber saldırılarda yer almadı

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte Rusya’nın siber güvenliği ABD ile işbirliği için bir arenaya dönüştürmeye çalıştığını ve Amerikan tesislerine yönelik son hacker saldırıları ile hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti.

Antonov, “Siber güvenliği sıradaki tahrik edici unsur değil, işbirliği için bir alan haline getirmek istiyoruz. Az önce bahsettiğiniz ABD ve diğer Batılı ülkelerin altyapısına yönelik fidye talepli siber saldırı ile ilgili olarak, Rusya’nın böyle bir saldırıya katılmadığını ve perde arkasında da olmadığını söylemek isterim” diye konuştu.

Rus büyükelçi, Rusya’nın siber güvenlik alanında ABD ile diyaloğu geliştirme niyetini dile getirdi ve önümüzdeki hafta iki ülkenin üst düzey uzmanları arasında bu konuda sıradaki görüşmeyi düzenlemeye yönelik planlarını teyit etti.

Antonov ayrıca Rusya’nın yetkili makamlarının, ülke topraklarından yasadışı hacker faaliyetlerini bastırmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına dair güvence verdi.